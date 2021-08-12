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Kayınvalidesini öldüren damat, “Pişmanım, namus davası nedeniyle yaptım”
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayınvalidesini öldüren damat, “Pişmanım, namus davası nedeniyle yaptım”

Kayınvalidesini öldüren damat, “Pişmanım, namus davası nedeniyle yaptım”

Adliyeye çıkarılışından görüntü

( DENİZLİ ) -- Kayınvalidesini öldüren zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi DENİZLİ

Jandarma Akalan Kurşun Altın Kayınvalide 


- Denizli'nin Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği sırada kayınvalidesini öldürüp kayıplara karışan zanlı yakalandı. Adliyeye çıkarılan zanlı, pişman mısınız sorusuna, “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” dedi.
Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana gelmişti. Eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesindeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından Aydın A. ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran yolda hayatını kaybederken, kurşunların biri yerden sekerek öfkeli damadın 3 yaşındaki oğlu Atalay’a isabet etti. Hafif yaralanan çocuk tedavi altına alındı. “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” Kayınvalidesinin öldürüp kaçan Aydın A'nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler Aydın A.’yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan öfkeli damat ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarıldığı sırada pişman mısınız sorunu ise Aydın A., “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” dedi.
(EEP-MB-
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