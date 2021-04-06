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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kayınpederini öldüren damat tutuklandı

Kayınpederini öldüren damat tutuklandı

arşiv görüntüler

( KONYA ) KONYA

Akalan 


- Konya’nın Ereğli ilçesinde, 55 yaşındaki kayınbabasını çocuğunun okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldüren damat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün 12.30 sıralarında Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu iddia edilen taraflardan damat Tolga K., çocuklarının eğitim gördüğü okulun önünde karşılaştığı kayınbabası Ramazan Başarı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga K. kayınbabası Ramazan Başarı’yı göğsünden bıçakladı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Başarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakalanarak gözaltına alınan Tolga K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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