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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayınpeder-damat çatışmasında taraflar hakim karşısına çıktı

Kayınpeder-damat çatışmasında taraflar hakim karşısına çıktı

Arşiv görüntüler

( KOCAELİ )- Kayınpeder ile damat çatıştı, olayla alakasız bir kişi hayatını kaybetti KOCAELİ

Denetimli Serbestlik Çatışma Silahlı Çatışma Irak 


- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kayınpeder ve damadın silahlı çatışması neticesi evinde bulunan ve konuyla alakasız bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili ilk duruşma görüldü.
Duruşmada damat Faruk T., "Ben kimseyi bile isteye vurmadım, kimseyi görmedim" dedi.
Olay, 21 Ekim 2020 tarihinde Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk T. ile boşanma aşamasında olduğu eşinin babası Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk T. ve kayınpeder Mehmet A. arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada evinde bulunan Taner Çakmak isimli şahıs başına isabet eden saçmalar ile hayatını kaybetti. Olayın ardından Faruk T., ile arkadaşı Faruk K. tutuklanırken Mehmet A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk duruşma görüldü Olayla ilgili Faruk K., Faruk T. ve Mehmet A. 'kasten öldürme' suçundan yargılanırken Ercan B. ise 'suçluyu kaydırma' suçundan Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Olay tarihinde Faruk T. ile birlikte olan Faruk K. ifadesinde, "Ölen vatandaş için çok üzgünüm ama ben de o olayda ölebilirdim. Ben denetimli serbestlikte olduğum için işsizdim. Faruk ile kağıt toparlayıcısı işine girdik. Olay tarihinde Faruk T. ile Körfez ilçesine gittik ve yemek yedik. Yemek yedikten sonra niyetim eve gitmekti, ancak yolda yürüdüğümüz esnada bir araba önümüzde durdu. Arabanın içinde birinin elinde tüfek olduğunu gördüm. Bu sırada Faruk 5-6 el ateş etti ve karşılıklı çatıştılar. Mermilerin nereye isabet ettiğini görmedim, sokakta da birilerini görmedim. Ateş başlayınca ben duvarın arkasına kaçtım. Faruk'un elinden silahı aldım ve kimseye hedef almadan yere ateş ettim. Biz kimsenin vurulduğunu görmedik çatışmadan sonra olay yerinden gittik" dedi.
"Kayınpederim evimi taradı" Herkesin ifadesinde çelişkiler olduğunu ifade eden sanık Faruk T. ise, "Ben Doğubeyazıt'ta ikamet etmekteyim. Kocaeli'ne küs olduğum eşimle barışmak için geldim. Olay tarihinde kağıt toplamak üzere Faruk K. ile buluştuk. Yolda kayınpederim Mehmet A. ile karşılaştık ve bana 5-6 el ateş etti. Ben sadece bir el ateş ettim. Kayınpederim Mehmet bu olaydan önce benim evimi taradı ve parmağımdan yaralandım. Aramızda bulunan bu husumet sebebiyle kendimi korumak amacıyla İstanbul'dan tabanca aldım. Ben kimseyi bile isteye vurmadım, kimseyi de görmedim. Beraatimi istiyorum suçsuzum" diye konuştu.
"Kardeşim balkonda değildi" Taner Çakmak'ın ablası Hülya Çakmak ise "Kardeşimle evde oturuyorduk. Biranda silah sesleri duydum ve kardeşimin kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Kardeşim balkona çıkmadı, balkonun kapısı da kapalıydı" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (FK-RFK
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