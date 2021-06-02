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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı

Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı

Yaralanan şahsın hastaneye kaldırılması

İlk Müdahale Hastane Jandarma Kayınbirader Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden detay
-röportaj
-Detaylar

( KASTAMONU )- Kavgada başına levye ile vurulan ve darp edilen 2 kişi yaralandı KASTAMONU

- Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde kayınbirader ve eniştesi arasına çıkan kavgada bir kişi başına levye ile vurularak bir kişi ise darp edilerek yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Demircimüezzin köyünde ikamet eden M.A., bir süredir kayınbiraderleri olan ve ilçede esnaflık yapan M.K. ve K.K. ile anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi. Enişteleri olan M.A. ile konuşmak için köye kadar giden M.K. ve K.K. arasında anlaşmazlık yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Köylülerin araya girerek ayırdığı kavgada 15 yaşındaki esnaflık yapan kardeşlerin yanında çalışan çırak, elindeki levye ile S.A’nın başına vurdu. Başına aldığı darbe ile yaralanan S.A. ve kavgada darp edilerek yaralan C.A. adlı şahıs, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.A., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.İhbarın üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kavgaya karışan M.K. ve K.K. ile yanlarında çalışan 15 yaşındaki çırağı ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olay hakkında bilgi veren yaralı S.A., “Köyde kavga çıktı abim ile kayınbiraderleri arasında. Bende kavgaya karıştım. Arkamdan levye ile başıma vurdular. Üç kişiydiler” dedi.

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