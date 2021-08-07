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Kayganlaşan yolda şarampole uçan tırdan yara almadan kurtuldu
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayganlaşan yolda şarampole uçan tırdan yara almadan kurtuldu

Kayganlaşan yolda şarampole uçan tırdan yara almadan kurtuldu

- ŞARAMPOLE UÇAN TIR

Yağmur Kaygan Yol Trol 

-- TIR SÜRÜCÜSÜNÜN KAZAYI ANLATMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Mengen ilçesinde seyir halindeyken kaygan yolda kontrolden çıkan tır şarampole uçtu. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Gökçesu-Mengen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten Karabük’ün Yenice ilçesine giden Hasan Koymat idaresindeki 06 JPY 95 plakalı tır, yağmur sonrasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Şarampole devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Tır sürücüsü Koymat, “Kaygan yolda tırın yukarı doğru makasladığını farkedince ben de aşağı doğru sürdüm. Yukarı gitseydi devrilirdi. Ucuz atlattım” dedi.
İ (GE
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