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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, ağaca çarpıp savrularak yolu kapattı :1 yaralı

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, ağaca çarpıp savrularak yolu kapattı :1 yaralı

Kaza sonrasında şoför mahallinde bekleyen sürücü

İlk Müdahale Hastane Karya Akaryakıt İstasyonu Yakıt Deposu 

-Sürücü sedye ile alınması
-Kaza yerinden genel görüntü
-TIR’ın çekilmesi detay
-Karayolları ekibi yolu temizleme çalışması detay
-Kazayı gören sürücülerle kısa röportaj

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’dan Kumluca Hali’ne gitmekte olan tır, yağış yüzünden kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kaza sebebiyle D-400 Karayolu’nda trafik 4 saate yakın aksadı, kilometrelerce konvoy oluştu. Kaza, Kemer ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Antalya’dan yük almak üzere Kumluca ilçesine gitmekte olan 63 ABZ 257 plakalı tırın sürücüsü Bekir A., Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’ndeki keskin virajda aracın kontrolünü kaybetti. Kaymaya başlayan tırı yavaşlatmak için frene basan sürücü, kontrolü sağlayamadı ve araç yol kenarındaki bir ağaca çarptıktan sonra savrularak tüm yolu kapattı. Çarpmanın etkisiyle çekicinin ön kısmı paramparça olurken, enkazın parçaları olay yerindeki akaryakıt istasyonunda bulunan araç ve insanların üzerine yağdı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sırasında çekicide uyumakta olan yedek sürücü Mehmet. İ. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Vinç yardımıyla kaza yapan araç yoldan kaldırıldıktan sonra Karayolları Yol Bakım ekibi de tırın delinen yakıt deposundan yola akan mazotu ve enkazı temizleyerek, yola kum serpti. Kaza yüzünden D-400 karayolunda trafik 4 saate yakın aksarken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. (HT-
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