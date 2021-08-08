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Kayganlaşan yolda kaza yapan tır yanarak kül oldu
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayganlaşan yolda kaza yapan tır yanarak kül oldu

Kayganlaşan yolda kaza yapan tır yanarak kül oldu

Tırın yanması

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

İlk Müdahale Yağmur Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Şırnak Hakkari Karayolundan Şırnak istikametine seyir halindeki tır sabaha karşı yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Sürücüsünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada tır yanarak küle döndü. Uluderenin Gülyazı Köyü'nün girişinde kayarak şarampole yuvarlanan tır alev alarak yandı. Şarampole yuvarlanıp alev alan tırın sürücüsü araçtan atlayarak yaralı olarak kurtuldu. Yoldan geçenlerin ve köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra sürücü Uludere Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir süre tedavi edilen sürücü daha sonra Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Şarampole yuvarlanırken alev alan tır yanarak kullanılmaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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