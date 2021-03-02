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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Kaza yapan araçtan farklı açılardan görüntü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Aydınlatma direğinden görüntü
-Levhadan görüntü
-Sıkışan trafikten görüntü
-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

( DENİZLİ )- Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu DENİZLİ

- Denizli’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı aydınlatma direği ve tabela devrildi. Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan sürücü Mustafa Erkan idaresindeki 20 DV 691 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle direk ve tabela devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek yangın unsuruna karşı kontrol etti. Bölgeye gelen polis ekipleri trafik akışını kontrol altına alarak otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.
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