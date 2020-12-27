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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kaygan zemin ve aşırı hız kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaygan zemin ve aşırı hız kazaya neden oldu: 2 yaralı

Yaralılar

İlk Müdahale Hastane Aşırı Hız Kamyon Şoförü Direksiyon 

-Olay yeri

( İSTANBUL )- Aşırı hız yapan kamyonet devrildi İSTANBUL

- Maltepe D-100 Karayolunda aşırı hızla seyreden kamyonet kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü ve yanındaki şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasında aşırı hızla seyreden 34 BVM 144 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yolun sağ tarafında yan yatan kamyonette bulunan malzemeler yollara saçılırken, kamyon şoförü sürücü koltuğunda sıkıştı. Kamyon şoförü Mehmet A., bir süre sonra kendi çabalarıyla sıkıştığı yerden kurtulurken yanında bulunan Ali E. de yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 şahıs ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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