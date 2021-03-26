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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaygan yolda minibüs devrildi: 2 yaralı

Kaygan yolda minibüs devrildi: 2 yaralı

Devrilen minibüsten görüntü

Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-yaralılardan görüntü
-olay yerinden görüntü
-detay

( DÜZCE )- Direksiyon hakimiyetini kaybedince kanala devrildi DÜZCE

– Düzce’nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle sulama kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Akçaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Ö. idaresindeki 07 N 9826 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün Akçaören köyü sapağını geçmesinin ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki sulama kanalına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen araç içerisindeki iki kişiye olay yerinde müdahale yaptı. Devrilen araçtan hafif yaralı çıkan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle tek şeritten verilen Düzce-Yığılca yolu, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
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