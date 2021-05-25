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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar

Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar

-yüzük arama çalışması detay

Hastane Bild Hastane Bahçesi Kadın Hasta 

--yüzüğün bulunması detay
--dedektör ile arayan Gürkan Şahinler röp

( SİVAS )- Sivas’ta elinde oynadığı yüzüğü çimenlere düşürerek kaybeden kadın, uzun uğraşlar sonrası yüzüğüne kavuştu SİVAS

- Sivas’ta elinde oynadığı yüzüğü çimenlere düşürerek kaybeden kadın, uzun uğraşlar sonrası yüzüğüne kavuştu. Olay Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bahçesinde meydana geldi. M.Ş. isimli kadın hastane bahçesinde yüzüğüyle oynadığı sırada yüzüğünü çimlerin arasına düşürdü. Manevi değeri olan yüzüğünü bir süre arayan kadına çevredeki vatandaşlarda yardım etti. Ancak altın yüzük tüm çabalara rağmen bulunamadı. M.Ş. ‘nin eşi durumu dedektör bayisi olan arkadaşına bildirdi. Yüzüğün kaybolduğu alana gelen dedektör satıcısı ve bayiciliği yapan Gürkan Şahinler, 1 saat boyunca dedektör ile arama çalışması yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yüzük çimlerin arasında bulundu. Aldıkları her sinyali değerlendirdiler Gürkan Şahinler, aldıkları her sinyali değerlendirdiklerini belirterek, “Bir arkadaşımızın eşi yüzüğünü kaybettiğini söyleyerek bizi aradı. Ortalama 1 saat önce geldik. Çok fazla çöp olmasından dolayı biraz uğraştık ama sonunda mutlu sona ulaştık. Ablamızın yüzüğünü teslim ettik. Aldığımız her sinyali değerlendirdik. Sonucunda da aslında düşürdüğünü zannettiği noktanın daha farklı bir noktasında yüzüğe ulaştık’’ dedi.
(OE-GF-
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