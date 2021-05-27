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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaybolan yaşlı adam havadan ve karadan aranıyor

Kaybolan yaşlı adam havadan ve karadan aranıyor

Kayıp arama çalışması

Jandarma Bild Yaşlı Adam 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Küre ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan 69 yaşındaki Hüseyin Kök’ün bulunması için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde dün evinden sabah saatlerinde ayrılan Hüseyin Kök’ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan Jandarma, JAK, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylülerin katılımıyla Hüseyin Kök’ü arama çalışması başlatıldı. Jandarma İz Takip Köpeklerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında ayrıca drone yardımıyla havadan da arama çalışmaları sürüyor. (Vİ-RFK
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