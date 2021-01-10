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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kaybolan yaşlı adam 15 saat sonra tren garında bulundu

Kaybolan yaşlı adam 15 saat sonra tren garında bulundu

Arşiv görüntüler

Polis Jandarma Karahisar Yaşlı Adam 

-fotoğraf

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 62 yaşındaki adam kaybolduktan yaklaşık 15 saat sonra tren garında bulundu. Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde evinden çıkan ve yaklaşık 10 saatten bu yana kendisinden haber alınmayan Kemal Sarıkaya’ya (62) ulaşamayan aile üyeleri jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri bir süre şahsı arasa da bulmadı. Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama, kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri jandarma ile birlikte Sarıkaya’yı bulmak için geniş bir arazide araçla ve yaya olarak arama çalışması başlattı. Sarıkaya’dan sevindirici haber ise 15 saatin sonunda geldi. Yaşlı adam Afyon Tren Garı’nda bulundu. Ailesi tarafından polisin haber vermesi ile olay yerinden ailesi tarafından alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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