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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaybolan mama kaplarına ip ve taşlı çözüm

Kaybolan mama kaplarına ip ve taşlı çözüm

Kayalıklardaki kaplardan detaylar

Bağlama Köpek Harekete Geç Hayvan Sokak Hayvanları 

-Kayalıklardaki hayvanlardan detaylar
-Kayalıklara mama kabı sabitleme çalışması
-Hayvanlar mamalar ve sudan yiyip içerken görüntü
-Röportaj
-Genel detay

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hayvanlar için konulan mama kaplarının sürekli ortadan kaybolması üzerine harekete geçen hayvanseverler, mataralardan oluşturdukları mama kaplarını ip, taş ve kayalarla sabitlediler.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hayvansever vatandaşlar tarafından su mataralarından oluşturulup şehrin belirli noktalarına konulan mama kaplarının sürekli ortadan kaybolması üzerine hayvanseverler, kapların kaybolmaması için kaplara ipli çözüm buldu. Mama kapları için harekete geçen hayvanseverler, kaybolanların yerine yeni kaplar koyarak, ipler yardımıyla büyük taşlara ve kayalara sabitleme çalışması yaptı. Kaybolmaması için İp, taş ve kaya yardımıyla sabitlenen kaplara konulan mamalar, bu sayede soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanların karınlarının doymasını sağlayacak. Hayvanseverler, aynı zamanda bu kapların ortadan kaybolmasına da tepki göstererek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.“Bırakırlar diye kapları iple sabitliyoruz”Selma Demir isimli vatandaş, “Biz daha önce çok kap koyduk. Mesela bunları arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Onlarda atmıyorlar. Bizde kedilere köpeklere su olarak koyuyoruz. Sahilin birçok bölgesine kaplar koyduk. Geldiğimizde hiçbirini bulamadık. Bizimde bunların burada hayvanlara sabit mama kabı olsun diye aklımıza böyle fikir geldi. Çekseler bile uğraşmayıp bırakırlar diye kapları iple sabitliyoruz. Bazen de hayvan düşmanları oluyor. Onları alıp suya atabiliyorlar. Bu yüzden bizde böyle iple bağlamayı düşündük. Aldığımız kapları mataraları bulduğumuz yerlere bağlamaya çalışıyoruz. Hayvanlar, Allah’ın dilsiz ve sessiz kullarıdır. Onlara merhamet etmelerini istiyorum. Onları sevmeseler bile onlara zarar vermelerini istemiyorum. Mama vermeseler bile onlara şiddet uygulayıp, mama kaplarını atmalarını istemiyorum” dedi.

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