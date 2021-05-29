Kaybolan köpeğin sahibiyle duygulandıran buluşma anları kamerada

-KADININ KÖPEĞİNİ SEVMESİ



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, kaybolan köpeğine sosyal medya aracılığıyla yeniden kavuşan Şerife teyzenin Kibar ismini verdiği köpeğiyle buluşma anları duygulandırdı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşayan Şerife isimli kadın geçtiğimiz günlerde Kibar ismini verdiği köpeğini kaybetti. Köpeğini birkaç gün aramasına rağmen bulamayan kadın, yakınlarından yardım istedi. Şerife teyzenin yakınları sosyal medyada hayvanseverlerin yoğun olduğu gruplarda köpeğin resimlerini paylaştı. Sosyal medya aracılığıyla bulunan köpek Şerife isimli kadınla buluşturuldu.Sahibini görerek hızla koşan ve üzerine atlayan Kibar’ı ‘aşkım, sevdam, her şeyim’ diyerek seven Şerife teyze ile köpeğinin buluşma anları duygulandırdı.

