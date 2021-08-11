Kaybolan kardeşlerin ailesine kavuşma anı kamerada

-aileninin yaşadığı sevinç

-gözyaşları, detaylar



( GAZİANTEP )-Koyunları kaybeden kardeşler korku yaşadı, ailesi ise sevinç gözyaşları döktü GAZİANTEP



- Gaziantep'te koyun otlatırken kaybolan ve ekiplerin arama çalışmaları sonucunda bulunan iki kardeşin ailesine kavuşma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kardeşlerin ailesi ile buluşma anında yaşadıkları korku ve sevinç göz yaşları birbirine karıştı. Gaziantep'teki Serince Mahallesi'nde yaşayan ve koyunları otlatmaya giden Kaya Ailesinin çocukları Mikail ile Berat, akşam saatlerinde evlerine dönmemesi üzerine ise aile kendi imkanlarıyla çocuklarına aramaya başlamış, sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbarın üzerine ise Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT), AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılılan arama çalışmlarında ise olaydan yaklaşık 14 saat sonra kardeşler evlerinden 1 kilometre uzaktaki boş arazide saklanırken bulunmuştu. İki kardeşin bulunma anları ise arama ekiplerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Kardeşlerin yaşadıkları korku gözlerinde ve yüzlerinden anlaşılırken, 14 saat sonra çocuklara kavuşan aile ise sevinç göz yaşları döktü. Büyük sevinç yaşayan aile bulunan çocuklarına sarılarak, hasret giderdi. Yürütülen arama çalışmalarında AFAD ve Jandarma ekiplerinin yanı sıra Şahinbey Belediyesi bünyesinde sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı gönüllülerden oluşturulan ŞAHKUT ekipleri de mahallelinin övgüsünü kazandı. Kayıplar nerede ŞAHKUT orada Daha önce de 75 yaşındaki Memuk Karaburun'un arama kurtarma çalışmalarına da katılan ŞAHKUT ekipleri, bölgedeki her kayıp vakasında olay yerine ulaşan öncelikli ekipler arasında yer alıyor. AFAD ile koordineli olarak sürekli tatbikatlar da yapan ŞAHKUT ekipleri, her daim göreve hazır bir şekilde bekletiliyor.

