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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaybolan kadın 7 saat sonra rögar kuyusunda bulundu

Kaybolan kadın 7 saat sonra rögar kuyusunda bulundu

Genel görüntü

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Sağlık Çalışanı Harekete Geç Sağlık Ekipleri 

-Aramadan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Mahalleden görüntü
-Kuyulardan görüntü
-Polisten, itfaiyeden, 112 sağlık çalışanından görüntü
-Hastane girişinden görüntü
-detay görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kaybolan kadın, yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 7 saat sonra rögar kuyusunda bulundu.112 Acil Çağrı Merkezini arayan R.T., rögar kuyusunda mahsur kaldığını söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Kadının telefonunda alınan sinyaller üzerine; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Yeni Mahalle ile çevre yolu üzerindeki birçok noktada arama kurtarma çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 7 saat sonra kadın, bir vatandaş tarafından rögar kuyusunda bulundu. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan R.T., ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, R.T. adlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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