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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaybolan Emine ninenin kavuşma anı duygulandırdı

Kaybolan Emine ninenin kavuşma anı duygulandırdı

Mahalle Sakinlerinin aramaya gitme detay

Polis Su A Haber 

-AFAD ekipleri detay
-Polis otosundan emine ninenin inmesi detay
-Polisler ve emine nine AFAD ekipleri ile detay
-Emine ninenin oğlu ilde duygusal anları
-Emine ninenin torunları ve gelinleri ile buluşma anları
-Emine nine genel detaylar

( ADANA ) -- Evlerinden 20kilometre uzaklıkta bulunan alzaymır hastası 90 yaşındaki Emine Kelebek’in oğlu ve torunları ile buluşma anında duygusal anlar yaşandı ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde sabah evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 90 yaşındaki alzaymır hastası Emine Kelebek evinden 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah erken saatlerinden itibaren haber alınamayan 7 çocuk annesi Emine nine için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Tavşantepe Mahallesi Kelebek semtinden erken saatlerinde kaybolan ve 8 saat boyunca polisin ve Kelebek ailesinin mahalle sakinleri ile birlikte aradığı 90 yaşındaki Emine Kelebek yapılan anonslar ve arama çalışmaları sonucu bir vatandaşın polise ihbarı üzerine Kayhan yolunda bulundu. AFAD ekiplerinin de arama çalışması için geldiği olayda, Emine nine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evine kadar teslim edildi. Saatlerce yürüyerek yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emine nine, ekip otosundan inerek oğluna sarıldı. Torunları sevince boğuldu. Ahmet Kelebek, yardımcı olan herkese teşekkür etti, annesi bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Emine nine torunları ve oğlu tarafından su içirildikten sonra dinlenmesi için evine götürüldü. (BRL-
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