- Kaybolan doktorun cesedinin ardından aracı da çıkarıldı



- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra bulunan cesedi bulunan doktor Uğur Tolun’un, aracı düştüğü dereden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun’un cansız bedenine evinin 150 metre ilerisinde bulunan menfezde ulaşıldı. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun’un cansız bedeni, 200’ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde bulundu. Tolun’un oturduğu sitenin 150 metre ilerisinde bulunan ve kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze aracıyla düştüğü tespit edildi. Ekipler, Kartepe’nin neredeyse her yanını didik didik aradı. 5. günde ise aramaların sürdüğü alan genişletildi. JAK, AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan timler Uğur Tolun’un aracını, evinin 150 metre ilerisinde bulunan menfezde tespit etti. Aracın içinde ise Uğur Tolun’un cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen Uğur Tolun’un yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze detaylı otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cenazenin alınışının ardından Tolun’un aracı da düştüğü yerden çıkarıldı. (HFV-GY-



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