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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaybolan balıkçının cesedi bulundu

Kaybolan balıkçının cesedi bulundu

Cesedin kayıkla karaya götürülmesi

Polis Bild Balık Tutma Balık Tutmak 

-Gölden genel görüntüler

( ADANA )- Adana’da balık tutmak için göle açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri kurtarıldı, kaybolan balıkçının cesedi bulundu ADANA

- Adana’da balık tutmak için göle açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri kurtarıldı, kaybolan balıkçının da cesedi bulundu. Merkez Sarıçam ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde Suat Özacar (58) ve Fatih Gözüküçük, balık tutmak için tekneyle Seyhan Baraj Gölü’ne açıldı. Bir süre sonra teknenin battığını gören çevredekiler, kayıkla ulaştıkları bölgede Gözüaçık’ı kurtardı. Özacar’ın ise suda kaybolması üzerine durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Gözüaçık’ın cesedi bulundu. Dalgıç polisler cesedi kayık ile karaya çıkardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (FKE-
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