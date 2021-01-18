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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybolan 8 dağcı 9 saat sonra bulundu

Kaybolan 8 dağcı 9 saat sonra bulundu

Dağcılardan detay

( BURSA ) BURSA

Köy Muhtarı Jandarma Kar Yağışı 


- Bursa’nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde kamp yapmaya gelen 8 dağcı yoğun kar nedeniyle oldukları mevkiden çıkamayınca yakın bir köy muhtarından yardım istedi. Köy muhtarına ulaşan 8 dağcı muhtarın ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yaklaşık 9 saat sonra jandarma ekiplerinin ve köylülerin traktörleriyle yardımıyla çıkartılarak 8 dağcı köye getirildi.
Olay, Bursa’nın İznik’e bağlı Kırıntı Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 dağcı Kırıntı mahallesinde kamp yapmak için geldi. Daha sonra yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını çıkartamayan dağcılar köy muhtarına ulaşarak yardım istedi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve köylüler traktörlerle seferber olurken, dağcılar 9 saat sonra Kocaeli bağlı Menekşe mevkiinde sağ salim bulundu. Muhtar Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada “haberimiz olduğu gibi kar yağışından dolayı bölgeye gidemedik. Çünkü çok yüksek şekilde kar yağışı vardı bölgeye gittiğimizdetir tir tir titriyorlardı. Bulduk sağ salim Jandarma ekiplerine teslim ettik’’ dedi.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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