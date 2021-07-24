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Kaybettiği kurban parası zabıta ekiplerince bulunarak teslim edildi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kaybettiği kurban parası zabıta ekiplerince bulunarak teslim edildi

Kaybettiği kurban parası zabıta ekiplerince bulunarak teslim edildi

Zabıta tarafından servis edilen görüntü

( ÇORUM ) ÇORUM

Dolar Harekete Geç Zabıta 


- Çorum'da bir şahsın kaybettiği kurban parası, zabıta ekiplerinin çabası ile bulunarak teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada yemek yiyen Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli belediye personeli yerde para olduğunu gördü. Lokantada yemek yiyenlere para kaybedip kaybetmediğini soran belediye personeli paranın sahibi bulamayınca Zabıta Müdürlüğüne giderek bulduğu bin 107 dolar ve 3 bin 385 TL'yi teslim etti. Bunun üzerine harekete geçen Zabıta ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu parasının sahibi olan yabancı uyruklu H.I.J'ye ulaştı. Belediyeye gelen H.I.J, parayı zabıta ekiplerinden teslim alarak, zabıta ekiplerine teşekkür etti. Bulunan paranın kurbanlık parası olduğu öğrenilirken, H.I.J'nin parayı kesmediği için kurban kesemediği öğrenildi.
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