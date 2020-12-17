Kaybettiği cüzdanı başına iş açtı, acı gerçekle bankada yüzleşti

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-Temizlik işçisi Ramazan Kumak röp.

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( ANTALYA -ÖZEL)- Temizlik işçisi, ağabeyine hediye almak için kredi çekmeye gittiği bankada hayatının şokunu yaşadı- Daha önce cüzdanını kaybeden temizlik işçisi, kredi çekmek için gittiği bankada kendi adına 2 bin TL kredi çekildiğini öğrendi- Krediyi ödeyemediği için avukat masrafı ve faiziyle 5 bin TL’ye yükselen temizlik işçisi, maaşından kesilen kredi parasıyla zor günler yaşadı ANTALYA



- Antalya’da içerisinde kimliğinin bulunduğu cüzdanını kaybeden temizlik işçisi Ramazan Kumak (30), ağabeyine koltuk takımı almak için kredi çekmeye gittiği bankada hayatının şokunu yaşadı. Bankada, başka bir bankadan kendi adına 2 bin TL kredi çekildiğini öğrenen Kumak, ödemeyi yapayınca 5 bin lira ödemek zorunda kaldı. Bankadan şikayetçi olan temizlik işçisi, krediyi çeken kişiye de seslenerek, “Allah’ından bulsun. Diyecek bir şeyim yok” dedi.

Olay 3 yıl önce Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Belediyede temizlik personeli olarak çalışan 30 yaşındaki Ramazan Kumak, içerisinde maaş kartı ve kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybetti. Ardından polise giderek kimliğini yenileten Kumak, yeni ev alan ağabeyine hediye almak için bankaya kredi çekmeye gitti. Kumak, kendisi adına başka bir bankadan kredi çektiği için olumsuz yanıt alınca neye uğradığını şaşırdı. Kredinin çekildiği bankaya gidip kendilerinin çekmediğini söylemesine karşın borcu ödemekle yükümlü bırakılan Kumak, durumu savcılığa bildirdi. Geçen süre içerisinde 2 bin TL’yi ödeyemediği için avukat masrafları ve faizlerle birlikte borcu 5 bin liraya çıkan temizlik işçisi, borcun maaşından parçalar halinde kesilmesiyle zor günler yaşadı. Bankadan ve kendi adına kredi çeken kişiden şikayetçi olan temizlik işçisi, konuyu tüketici hakları mahkemesine taşımaya hazırlanıyor.“Bu işin peşini bırakmayacağım”Yaşadıklarını anlatan Ramazan Kumak, “2 bin lira çekmişler. 1 ay sonra elimdeki imzaların bana ait olmadığı gözüktü. Evrakı alıp bankaya gittim. Ancak bu evrakı alamayacağını ve savcılık kararıyla gelmesi gerektiğini söylediler. Banka bana verdiğini söylüyor ama ben kamera kayıtlarını inceleyin deyince de savcılık kararı istediklerini söylüyorlar. Toplam faiziyle 5 bin lira borçlu gözüktüm. Şikayetçiyim. Ben asgari ücretle geçiniyorum. Maaşımdan her ay 500 lira kesiyorlar. Yetkilere buradan sesleniyorum. Bunun çözülmesini istiyorum. Bu parayı çeken kişi ben değilim. Maaşım kesildiği için çok zorlandım. Elektriğim bile kesilmişti bu yüzden. Bankadan eğer haklı olursam faiziyle parayı geri alacağımı söylediler. Bekliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağım “dedi.

“Allah’ından bulsun”Kendi adına kredi çeken kişinin bulunamadığını belirten Kumak, Benim yerime kredi çeken kişi bulunamadı. Bankadan da şikayetçiyim. Banka bana o çeken kişiyi sen biliyor musun diye soruyor. Zaten ben bilsem söylerim bu kişi aldı diye” şeklinde konuştu.

Kumak, kendi adına kredi çeken kişiye de seslenip “Allah’ından bulsun. Diyecek bir şeyim yok” dedi.





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