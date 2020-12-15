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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kayan traktörden atlayarak kurtuldu

Kayan traktörden atlayarak kurtuldu

Traktörün kayması (cep telefonu)

Bild Kamera Cep Telefonu Trol 

-Sürücünün atlaması (cep telefonu)

( KONYA ) - Kayan traktörden atlayarak kurtuldu KONYA

- Konya’nın Ilgın ilçesinde kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden pancar yüklü traktörün sürücüsü, traktör kontrolden çıkıp kayarken dışarı atlayarak kurtuldu. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Olay, akşam saatlerinde Ilgın ilçesi Yukarıçiğil Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yokuştan aşağı inen pancar yüklü 2 römorklu traktörün sürücüsü, yağmurdan kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti. Traktörün kaza yapacağını anlayan sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, traktör ve römork da duvara çarparak durabildi. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, kaza anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde traktörün iki römorkla yokuştan inerken kaymaya başlaması ve sürücünün atlayarak kaçması yer alıyor. (RÇ-FM-
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