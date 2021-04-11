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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı

Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı

Ekipler tarafından telefonla çekilen görüntü

( VAN ) VAN

Hastane Amatör Dağcı Bild Amatör Sağlık Ekipleri 


- Van’ın Çatak ilçesi Görentaş mevkiinde tırmanış yapan bir dağcı kayadan düşerek yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çatak ilçesi Görentaş mevkiinde tırmanış gerçekleştiren amatör dağcı, kayadan düşerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen dağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (MSA-Y)
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