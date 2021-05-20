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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayalıklardan düşen vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti

Kayalıklardan düşen vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti

Yaralıya yapılan müdahale

( VAN ) VAN

İlk Müdahale Omurilik Kayalı İpekyolu Sağlık Ekipleri 


- Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, AFAD ve UMKE tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi Faruk Suyu mevkiinde meydana geldi. Veysel Işık ışıklı bir vatandaşın kayalıktan düştüğü ihbarı alan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Konum itibariyle kara yolu ambulansın ulaşamamasından dolayı vaka için UMKE ve AFAD ekibi arazi şartlarında yürüyerek vakaya ulaşıldı. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen şahsın, bilincini kapalı olduğu, kafa ve omurilik travması olduğu belirlendi. Hastaya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ana yolda bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
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