Kayalıklardan düşen şahıs 4 saat süren çalışma ile kurtarıldı

-- ekiplerin yaralıya müdahalesi

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşte kayalıklardan düşen kişi, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı. Fethiye’nin turistik Mahallesi Göcek’te doğa yürüyüşüne çıkan Taner Sert (41) sarp kayalıklarda yürüyüş yaparken bir anda dengesini kaybedince düştü. Kayalık alana düşen Sert, hareket edemeyince cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk gelen sağlık ekipleri havanın soğuması üzerine yaralıyı battaniyeyle sarıp, kurtarılmayı bekleyen şahsın yanına da ateş yaktı. Bölgeye ulaşan JAK, AKUT ve İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonunda sedyeye sabitlenen yaralı şahıs Taner Sert, sarp ve kayalık alandan ambulansa taşındı. Vücudunda çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirtilen Sert’i, kurtarmak için yaklaşık 4 saat boyunca adeta zamanla yarıştı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



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