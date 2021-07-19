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Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti

Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Kayalı Bild Sağlık Ekipleri 

-Sahilden görüntüler
-Hayatını kaybeden gencin fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti. Olay, Kandıra ilçesi Kerpe Sahili Kartalkayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Bayzan (22) serinlemek Kartalkayalar’dan denize atlayış yaptı. Denize atladıktan sonra hareketsiz şekilde kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekipleri’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri Bayzan’ı Kerpe Liman Barınağından çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bilinci kapalı olarak denizden çıkartılan Selim Bayzan’a 40 dakika boyunca müdahale etti. 22 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Denize atlayış yapan gencin başını kayalıklara çarpmış olabileceği düşünülürken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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