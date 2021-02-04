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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

Kayalı Bild Keçi 

-Çalışmalardan detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmacılı köyünde dağlık alanda keçilerini otlatan bir vatandaş iki keçisinin kayaklara tırmandığını gördü. Geçen zaman içerisinde keçilerin kayalıklardan aşağıya inemediğini fark eden vatandaş, durumu Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, keçilerin bulunduğu kayalara tırmandı. Ardından gerekli hazırlıkları yaparak halat yardımıyla aşağıya inen ekipler keçileri güvenli alana yönlendirdi. Kayalıklardan kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.
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