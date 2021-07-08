Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan'ın Göle İlçesi'nde, çıktığı kayalıklardan inemeyen inek Jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı. Göle ilçesine bağlı Filizli köyü yaylasında kayalıklara çıkan bir inek sahibi Murat Akyıldırım tarafından yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı bilgisini alan Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları ineği kayalıklardan yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda indirdi. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

