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Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu

Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu

Kayalıklarda mahsur kalan inek

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Operasyon Kayalı 

-Kurtarma operasyonundan görüntü
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Göle İlçesi'nde, çıktığı kayalıklardan inemeyen inek Jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı. Göle ilçesine bağlı Filizli köyü yaylasında kayalıklara çıkan bir inek sahibi Murat Akyıldırım tarafından yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı bilgisini alan Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları ineği kayalıklardan yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda indirdi. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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