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Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Keçileri kurtarma anı

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Kayalı Keçi İtfaiye Eri 


- Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde yetiştiricilik yapan Raşit Çayırlı, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçisini kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler, dipsiz göl mevkiindeki kayalıklardaki 2 keçinin bulunduğu noktaya gitti. Halat yardımıyla kayalıklara inen itfaiye eri, ayağı çukura sıkışan 2 keçiyi de kurtararak sahibine teslim etti.
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