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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayakçılardan Cumhurbaşkanı'nın doğum günü için meşaleli gösteri

Kayakçılardan Cumhurbaşkanı'nın doğum günü için meşaleli gösteri

Kayakçıların meşale ile kayması

Sosyal Medya Doğum Günü 

-Kayakçıların toplanması
-Ateş etrafındaki kayakçılardan detay
-Kayakçıların RTE harfi oluşturması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayserili kayakçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli gösteri yaptı. Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezinde toplanan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ve kayakçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için özel bir gösteri yaptı. Ellerinde kalp ve meşale ile kayan kayakçılar sonrasında ise kalp içinde RTE harflerini oluşturdu. Görüntüler klip oluşturularak sosyal medyadan "Erciyes gibi dik duruşlu lider, doğum günün kutlu olsun bu milletin kalbi seninle" mesajı ile paylaşıldı.
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