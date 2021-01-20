Kayak yapan gençlere polis ekiplerinden uyarı

-Polis ekiplerinin uyarıları



( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gençler gece geç saatlere kadar karın tadını çıkarırken, bir mahalledeki bayırı adeta kayak pistine çevirerek gönüllerince eğlendiler. 21:00’den sonra dışarıda olan gençlere, o sırada devriye atan polis ekipleri tarafından uyarı yapıldı. Kentte 3 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Zonguldak kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Toplu taşıma araçları mahalle ve sokaklara giremezken, ekipler mağduriyeti gidermek için adeta seferber oldu. Kimisi işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı, kimisi de karın tadını çıkardı. Genç ve çocukların eğlenceli vakit geçirdiği o anlarda renkli görüntüler oluştu. Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 21:00’den sonra dışarıda olan gençlere, o sırada devriye atan polis ekipleri tarafından uyarı yapıldı. Ekipler herhangi bir cezai işlem uygulamazken, kayak yapan gençler kısa süre sonra evlerine dağıldı. (VK-OA-NSO-BA-Y)



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