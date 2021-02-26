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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği Mehmetçik'e emanet

Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği Mehmetçik'e emanet

Valiliğin paylaştığı jandarma klibi

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Sosyal Medya Kayak Merkezi Yabancı Turist Yabancı Dil Askeri Personel 


- Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde nöbet tutan JAK ve JÖAK timleri, kış sezonu boyunca kayak yaparken pistlerin dışına çıkarak kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşuyor. Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek, huzur ve güven veriyor. Merkezin birinci etap pist bölgesinde bu tür olaylara müdahale için konuşlu olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve JÖAK timleri, hem kayaklı hem de kar üstü araçlı devriyelerle pistlerde 24 saat esasına dayalı görev yapıyor. Kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olayları başta olmak üzere, birçok olaya anında müdahale eden Mehmetçik, bölgeye kayak yapmaya, gezmeye veya eğlenmeye gelen turistler ile vatandaşlara da huzur ve güven sağlıyor. Timler, yabancı dil bilen usta kayakçıların yanı sıra aynı zamanda dağ arama ve kurtarma konusunda her türlü bilgi birikim ve ekipmana sahip askeri personelden oluşuyor. Gece gündüz nöbetteki tecrübeli JAK ve JÖAK timleri, kayak merkezindeki pistlerde kayak severlerin yaralanması veya herhangi bir kaza durumunda 15 dakika gibi kısa sürede olaya müdahale ediyor. İlk müdahaleyi yapan timler, yaralıları güvenli şekilde kızaklı sedyeyle günübirlik tesisler bölgesine getirerek, buradan 112 Acil Servis ekiplerine ve ardından da hastanelere sevkini sağlıyor. Jandarma ekiplerinin Ergan Dağındaki çalışmaları Valilik tarafından bir video klip haline getirilerek "Jandarma Daima Vatandaşımızın Yanında" başlığıyla sosyal medyadan paylaşıldı.
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