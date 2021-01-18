- Kayak sevdası sürücüleri yolda bıraktı

-Tuzlama çalışmalarından detay

-yolda kalan araçlardan detay

-traktörle çıkartılan araçlardan detay

-tuzlama çalışmalarından detay



( KARABÜK )- Keltepe Kayak Merkezi’nde kayak sezonu start aldı KARABÜK



- Karabük'te iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi hazırlıkların tamamlanması ve etkili olan kar yağışlarının ardından kayak sezonunu açarken, zincir takmayan sürücüler buz tutan yollarda mahsur kaldı. Türkiye'nin 53. Kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışlarıyla birlikte kayak sezonu açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamladıktan sonra 2020 yılında hizmet vermeye başlayan 2 bin rakımlı kayak merkezi yeterli kar seviyesine ulaşmasıyla kayak severlerin kullanımına açıldı. Turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezi yeni tip korona virüs ( Covid-19) tedbirlerine uygun olarak kış sezonu hazırlıklarının tamamlanması ile tatilcilere hizmet veriyor. ‘Kayak sevdası yolda bıraktı’ Keltepe Kayak Merkezi’nde sezonun açıldığını duyan vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kayak keyfini yaşamak için araçlarıyla yola çıktı. Kar yağışının ardından buzlanan yolda lastiklerinde zincir bulunmayan bazı araçlar yolda kaldı bazıları su kanalına düştü. Araçların yardımına köyden çağırılan traktörler yetişirken İl Özel İdare ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. (RB-



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