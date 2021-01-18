Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kayak sevdası sürücüleri yolda bıraktı

- Kayak sevdası sürücüleri yolda bıraktı

Drone ile kayak merkezinden detay

Mahsur Kaldı Kayak Merkezi Zincir Takma Su Kanalı Kayak Sezonu 

-Tuzlama çalışmalarından detay
-yolda kalan araçlardan detay
-traktörle çıkartılan araçlardan detay
-tuzlama çalışmalarından detay

( KARABÜK )- Keltepe Kayak Merkezi’nde kayak sezonu start aldı KARABÜK

- Karabük'te iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi hazırlıkların tamamlanması ve etkili olan kar yağışlarının ardından kayak sezonunu açarken, zincir takmayan sürücüler buz tutan yollarda mahsur kaldı. Türkiye'nin 53. Kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışlarıyla birlikte kayak sezonu açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamladıktan sonra 2020 yılında hizmet vermeye başlayan 2 bin rakımlı kayak merkezi yeterli kar seviyesine ulaşmasıyla kayak severlerin kullanımına açıldı. Turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezi yeni tip korona virüs ( Covid-19) tedbirlerine uygun olarak kış sezonu hazırlıklarının tamamlanması ile tatilcilere hizmet veriyor. ‘Kayak sevdası yolda bıraktı’ Keltepe Kayak Merkezi’nde sezonun açıldığını duyan vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kayak keyfini yaşamak için araçlarıyla yola çıktı. Kar yağışının ardından buzlanan yolda lastiklerinde zincir bulunmayan bazı araçlar yolda kaldı bazıları su kanalına düştü. Araçların yardımına köyden çağırılan traktörler yetişirken İl Özel İdare ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. (RB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı