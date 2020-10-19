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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kayak merkezinde dolgu çalışması yapan greyder devrildi: 3 yaralı

Kayak merkezinde dolgu çalışması yapan greyder devrildi: 3 yaralı

Yaralılardan detay

İlk Müdahale Jandarma Kayak Merkezi İş Makinası Sağlık Ekipleri 

-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-kaza yerinden detay
-greyderden detay
-olay yerinde jandarma ekiplerinden detay
-hastaneden detay
-yaralıların hastaneye getirilmesinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te kış öncesi kayak merkezinde bulunan pist alanında dolgu çalışması yapan greyder devrildi. Kazada 1’i ağır 3 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Keltepe Kayak Merkezi’nde meydana geldi. İl Özel İdare’ye ait Şaban Mısırlı yönetimindeki greyder kış öncesi pist alanının temizlenmesi ve dolgu çalışması yapmak için çıkmaya çalıştığı rampada sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu geriş kayarak takla atarak devrildi. Kazada sürücü Mısırlı ile birlikte iş makinasında bulunan Ramazan Yıldırım ile Seyfi Sabit Tekin yaralandı. İşçiler kurum amirini araya kaza yaptıklarını ve sıkıştıklarını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine durum UMKE, AFAD, itfaiye kırım ekibi ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Kente 20 km uzaklıkta bulunan ve 2000 rakımlı Keltepe bölgesine hızlıca ulaşan itfaiye ekipleri ve UMKE ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alından yaralılardan sürücü Şaban Mısırlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Jandarma ekipleri tahkikat başlattı.
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