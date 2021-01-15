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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kavşaktaki kazada araçlardan birisi refüje çıkarken diğeri kullanılamaz hale geldi

Kavşaktaki kazada araçlardan birisi refüje çıkarken diğeri kullanılamaz hale geldi

Kaza Yerinden Araçların Görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Yaralıların Ambulansla Alınması,
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı. Aynı bölgede her gün bir çok kaza yaşanıyor. Vatandaşlar yetkililerin bir an önce bu kavşağa çözüm bulmalarını istiyorlar. Edinilen bilgilere göre kaza İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurttan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Cihangir M idaresindeki 16 AHH 851 plakalı otomobil ile Metal sanayinden gelip kavşaktan Alanyurt istikametine dönmek isteyen Murat M idaresindeki 66 AR 064 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Cihangir M'nin kullandığı araç savrularak orta refüje çıkarak ancak durabildi. Kazada sürücü Cihan M yara almadan atlatırken eşi ve diğer araç sürücü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar alan otomobiller ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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