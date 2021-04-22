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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Hastane Jandarma Trafik Kazası Barla Sağlık Ekipleri 

-Kaza yeri

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D650 Karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, D650 Karayolu Söğütlü ilçesi ışıklı kavşakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. idaresindeki 54 DS 271 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen Cevri K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada Hüseyin G., Cevri K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Kadriye K. ve Keziban G. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Keziban G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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