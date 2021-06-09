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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Polis Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-yaralılardan görüntü

( ÇORUM ) - ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 08 BB 010 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Celal Ö. Yönetimindeki 19 SN 419 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazda sürücü Celal Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Münire Ö. Yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. (SŞ-BÖ)
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