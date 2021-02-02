Kavşakta iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

--Yaralıdan görüntüler

--Polis ekiplerinden görüntüler



( KOCAELİ )- Kazada araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit İlçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan yaralı yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi, Kullar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K., idaresindeki 41 GB 787 plakalı Ford markalı otomobil, Kullar kavşağında A.Ç. idaresindeki 34 HB 0834 Wolksvagen plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 41 GB 787 plakalı aracın içerisinde sıkışan sürücü eşi D.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekipleri, İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan D.K.’yi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı D.K., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. (FK-GY-Y)



loading...