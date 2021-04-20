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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kavşakta drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada

Kavşakta drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada

Drift atan sürücü cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu 


- Kayaşehir’de bir kavşakta gündüz vakti drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kayaşehir’de bulunan bir kavşakta sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü drift atmaya başladı.
Kavşağın etrafında yaklaşık 4 tur dönerek drift atan sürücü hem trafiği hem de çevrede bulunan vatandaşların canını tehlikeye attı. o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (BT-ZA-
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