Kavşakta drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada



- Kayaşehir’de bir kavşakta gündüz vakti drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kayaşehir’de bulunan bir kavşakta sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü drift atmaya başladı.

Kavşağın etrafında yaklaşık 4 tur dönerek drift atan sürücü hem trafiği hem de çevrede bulunan vatandaşların canını tehlikeye attı. o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (BT-ZA-



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