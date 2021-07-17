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Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu

Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu

Karayolunda trafikten detay

Sparta Karahisar Tatİl Polis Ekipleri Turist 

-Araçlardan detay

( AFYON KARAHİSAR)- Akdeniz ve Ege'ye açılan Afyonkarahisar'daki yollar tatilcilerle dolu AFYON KARAHİSAR

- Türkiye’nin Akdeniz ve Ege'ye açılan en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar’daki yollarda Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğu oluşturdu. Tatilcilerin büyük kısmının Antalya ve Muğla gibi turistik beldeleri tercih etti araç yoğunluğundan da anlaşıldı.Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı 16 Temmuz Cuma akşamından itibaren tatilciler yollara düştü. Özel araçları ile yola çıkan tatilciler, Antalya, İzmir, Isparta, Denizli, Ankara, Konya ve Kütahya’nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar’da yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri Dinar ilçesi ile Sandıklı ilçesindeki yol güzergâhlarında oluşan araç yoğunluklarına zaman zaman müdahale etti. Yola çıkan tatilcilerin büyük çoğunluğu ise yaptıkları röportajlarda Antalya ve Muğla gibi turistik bölgelere gittiklerini kaydettiler.Kentte İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri trafikte araç yoğunluğu yaşanmaması ve kuyruklar oluşmaması için gerekli önlemleri alırken özellikle kavşak noktalarda sabit görev yapmaya başladı.

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