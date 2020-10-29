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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kavgayı ayırmak isteyen şahıs silahla vuruldu

Kavgayı ayırmak isteyen şahıs silahla vuruldu

olayın yaşandığı işyeri

Polis Polis Ekipleri Mermi 

-polis ekipleri
-şerit çekilmesi
-caddeden genel görüntüler

( ŞANLIURFA )- İki kişinin kavgasını ayırmaya çalışırken silahla vurulup yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan şahıs, silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre mahallede bulunan bir kitap evinde iki kişi tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünde olay yerinde bulunan Cihan B., isimli şahıs araya girerek tarafları ayırmak istedi. Silahların da çekildiği kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi, Cihan B.’ye isabet etti. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından yaralanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga eden şahıslar ise olay yerine giden polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ-SD-
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