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Kavganın arasında kalan temizlik işçisi, pompalı tüfekle yaralandı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kavganın arasında kalan temizlik işçisi, pompalı tüfekle yaralandı

Kavganın arasında kalan temizlik işçisi, pompalı tüfekle yaralandı

olay yerinden detaylar

( BURSA ) BURSA

Temizlik İşçisi Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Bursa'da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada, o sırada parkta süpürge yapan temizlik işçisi bacaklarından yaralandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile sokak üzerine gelen 2 grup, tartışmaya başladı.
Bu sırada araçtan inen bir kişi, yanındaki pompalı tüfek ile karşı gruba ateş açtı. Pompalı tüfekle çıkan saçmalar, o sırada parkta süpürge yapan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Münir Capkınlar'a isabet etti. Capkınlar, kanlar içerisinde yere yığılırken, otomobillerine binen 2 grup olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 bacağından da yaralanan temizlik işçisi Münir Capkınlar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. (BÖ-
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