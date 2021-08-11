Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi

Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi

ZONGULDAK

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-EKİPLERDEN GÖRNÜTÜ
-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
-HASTANEDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K. Y., gelinine 6 el ateş açtı. Omuzundan yaralanan E.Y., hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Petek Sokakta meydana geldi. İddiaya göre gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K.Y, gelini E.Y’ye silahla 5- 6 el ateş attı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Y isimli kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından gelinin kayınpederi K.Y silahla intihar etmek istediği sırada polis ekipleri müdahale ederek şahsı aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı. (SÖ-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı