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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kavgadan ölümüne kaçış

Kavgadan ölümüne kaçış

Kavganın yeni görüntüleri

Kız Kaçırma Döner Bıçağı Çalışan Kadın Ezilme Tehlikesi Polis Ekipleri 

-Kavga edenler
-Olay yerindeki polisler
-Kadınlar ve kovalayan erkekler
-Kadınların hareket halindeki minibüse binmeye çalışması
-Sopa darbeleri alan kadınlar
-Minibüse saldıran şahıslar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’daki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı- Erkeklerin sopayla kovaladığı kadınlar can havliyle minibüse binmeye çalıştı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da dün yaşanan kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ellerinde sopa olan erkekler kaçmaya çalışan kadınlara vuruyor. Erkeklerden kurtulmaya çalışan kadınların ezilme tehlikesi olmasına karşın hareket halindeki minibüse binmeye çalıştıkları görüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 3 gün boyunca kentin değişik yerlerinde kız kaçırma mevzusu nedeniyle kavga eden akraba Gezen ve Gezmiş aileleri, Gıda ve Toptancılar Sitesi (ŞUTİM) içerisindeki İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet binası önünde yeniden karşılaştı. Taraflar taş, sopa, bıçak, kama, döner bıçağı ve silah kullanarak kavga etti. Kavgayı binadan çıkan polis ekipleri daha fazla büyümeden engellemeye çalıştı. Kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 30 kişi ise gözaltına alındı. İki aile arasında yaşanan kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ellerinde sopa olan erkekler kaçmaya çalışan kadınlara vuruyor. Erkeklerden kurtulamaya çalışan kadınların ezilme tehlikesi olmasına karşın hareket halindeki minibüse binmeye çalıştıkları görüldü.

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