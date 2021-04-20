Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kavgada muhtarı öldüren zanlı yakalandı

Kavgada muhtarı öldüren zanlı yakalandı

Zanlının jandarmaya getirilmesi

( VAN ) VAN

Hastane Dedektif Jandarma Akalan İpekyolu 


- Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan kavgada muhtarı öldüren, kardeşlerini ise yaralayan zanlı yakalandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde 17 Nisan 2021 tarihinde saat 17.30 sıralarında M.S.Ö. (Mahalle Muhtarı), Y.Ö. ve R.Ö. isimli şahıslar ile aynı yerde ikamet eden M.H.Ö. isimli şahıs arasında geçmişe dayalı husumet nedeni ile tartışma çıkması üzerine, M.H.Ö. isimli şahıs tartıştığı şahıslara tabanca ile ateş etmek suretiyle yaraladığı ve olayın devamında hastaneye kaldırılan M.S.Ö. (Mahalle muhtarı) isimli şahıs 18.04.2021 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Olayda yaralanan Y.Ö. ve R.Ö. isimli şahısların hayati tehlikelerinin devam ettiği, olayın şüphelisi M.H.Ö.'nün olay yerinde suç aleti ile birlikte firar etmesi üzerine söz konusu şahsın yakalanabilmesi amacıyla Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile Dedektif Jandarma JASAT timleri ile müşterek operasyon başlatılmıştır. Jandarmanın dedektif timleri JASAT personelinin sıkı takipleri ve araştırmaları sonucunda olayla ilgili şüpheli ile bağlantılı ve yardım yataklık ettikleri tespit edilen 14 şahsın muhtemel saklanma/barınma adresleri tespit edilerek 4 ayrı adreste adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Olayın faili M.H.Ö.'nün yakalanması için Jandarmanın dedektifleri JASAT timlerinin sıkı takip ve araştırmaları sonucunda failin Van il merkezinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Van il merkez İpekyolu ilçesi İskele Caddesi üzerinde JASAT timleri ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığının personeli ile birlikte müşterek icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay faili M.H.Ö.'nün gözaltı ve adli işlemleri devam etmekte olup, soruşturmanın bitirilmesine müteakip adli makamlara sevk edilecektir" denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement