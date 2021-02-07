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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı

Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı

Alev alev yanan motosiklet

İncil Karya Yangına Müdahale 

-Ekiplerin yangına müdahale etmesi
-Soğutma çalışmaları
-Olay yeri detaylar

( SAKARYA )-Belediye binası önünde motosikletini ateşe vererek olay yerinden kaçtı-Motosiklet alev alev işte böyle yandı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde B.Ş. isimli kişi, ettiği kavga sonrasında hıncını kullandığı motosikletten çıkardı. Belediye binası önünde motosikletini ateşe veren şahsın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yangın, Karasu İlçesi İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karasu Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. Ş. isimli şahıs ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ş., hıncını motosikletten çıkardı. Kullandığı motosikleti ateşe veren B.Ş., hızla olay yerinden kaçtı. Motosikletin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Plakasız motosiklet yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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