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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kavgada bıçaklandı, yaralı halde 1 kilometre uzaklıktaki evine gitti

Kavgada bıçaklandı, yaralı halde 1 kilometre uzaklıktaki evine gitti

Evin önünden ambulansla görüntü

Hastane Market Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden evin önünde görüntü
-Evinde bulunan yaralı gencin görüntüsü
-Yaralı gencin evden çıkarken görüntüsü
-ambulansta yaralı gencin görüntüsü
-Olay hakkında görgü tanıklarının konuşma görüntüsü
-Polis ekiplerinin şahısları araştırma görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce’de çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 18 yaşındaki genç, korktuğu için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine gitti. İhbar üzerine yaralı genç, evine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, Düzce Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasında markete giden 18 yaşındaki D.A.M., marketin önünde S.F., G.S., T.S., Y.K. ve H.K. isimli şahıslarla karşılaştı. Marketten çıktıktan sonra evine dönmek isteyen D.A.M. ile 5 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada D.A.M. şahıslar tarafından bacağından bıçaklandı. 18 yaşındaki genç, çıkan kavga sonrasında korkuyla 1 kilometre uzaklıktaki evine gitti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil Yardım ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı genç, evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şahısların yakalanması için polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri sonrasında, S.F., G.S., T.S., Y.K. ve H.K. saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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