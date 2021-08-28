Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kavgada 23 yaşındaki genci bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kavgada 23 yaşındaki genci bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kavgada 23 yaşındaki genci bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Uğur B.'nin adliyeye getirilişi

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Hastane Akalan 


- Eskişehir’de kavga ettiği 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Uğur B. adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte Ihlamurkent Mahallesi’ndeki bir otoparkta oturan Atakan Özkayın (23) ile yoldan geçen Uğur B., (23) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre Uğur B., yanındaki bıçağı çıkararak karşı gurubun üyelerine doğru savurmaya başladı.
Bu sırada Özkayın, kalbi ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Özkayın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından firar eden şüpheli Uğur B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Cinayetin şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AG-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement